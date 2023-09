Feira de Negócios em Brejetuba começa nesta sexta-feira (29)

Começa nesta sexta-feira (29) e segue até domingo (1), em Brejetuba, a Feira de Negócios Capixaba (Fenecap). O evento será realizado junto com o Festival do Maior Café do Mundo, tradicional festa do município da região serrana do Estado que é conhecido como Capital Estadual do Café Arábica e comemora 28 anos de emancipação.

A Fenecap será aberta nesta sexta-feira, às 18 horas. Em seguida acontece a apresentação da Dança do Café, às 19 horas, e a abertura oficial que está marcada para as 20 horas. Já no sábado (30), a abertura da feira acontece às 16 horas. Nesta noite, será realizada a coagem do maior café do mundo, a partir das 19 horas.

E no domingo, dia 1º de outubro, a Feira de Negócios em Brejetuba será aberta ao meio-dia. Mas antes, às 8 horas, será realizada a III Cavalgada do Café. O domingo terá também bingo e show.

Três shows por noite na Feira de Negócios

Aliás, as três noites da Fenecap terão shows. Na sexta, serão três, com Maylon Pereira, Marcos Paulo & Marcelo e Dimitri & Riquelme. No sábado, outros três shows, com Celinho, Cleiton & Camargo e Alencácio Shuenk. A festa será encerrada com os shows de Leonardo Alves, Pablo Muniz Mateus e de PH, no domingo. Confira a programação completa abaixo.

A Fenecap será realizada junto com o Festival do Maior Café do Mundo, tradicional festa de Brejetuba (Foto Arquivo).

A Feira de Negócios Capixaba é uma realização do Aquinoticias.com e GFC Eventos, com apoio financeiro do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes). Os recursos são provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Vandinho Leite, com o apoio do deputado estadual Marcelo Santos.

A Fenecap também conta com o patrocínio do Banestes e Sicoob, além de apoio do Sebrae/ES e Prefeitura de Brejetuba. E, nos estandes da feira, estarão expostos os produtos e serviços de empreendedores do município e região.

Capital do Café Arábica

Brejetuba é conhecido como a Capital Estadual do Café Arábica e criou o Festival do Maior Café do Mundo. Na coagem desse maior café do planeta, é utilizado um Coador Gigante, que mede 2,20 metros de diâmetro por 2,70 metros altura, e uma Xícara Gigante, com capacidade para 8.260 litros, medindo 2,70 metros de altura por 2,50 metros de diâmetro.

O município possui mais de 500 propriedades produzindo café de qualidade, que colocam o município como referência no trabalho de qualidade em cafés arábicas especiais. E um total de 1.280 propriedades trabalha com o cultivo do café arábica, em uma área plantada de 16 mil hectares, representando 90% da renda do município.

Brejetuba está localizado a 147 km de Vitória e apresenta, também, potencial turístico. Com topografia montanhosa, em seu território podem ser encontradas cachoeiras, fauna e flora ricas em espécies. Entre os locais a serem visitados, pode-se destacar, a Pedra Submarino, a Rampa da Pedra da Torre, a Cachoeira da Rampa e a Cachoeira do Bernardo.

Para chegar até o município, basta seguir pela BR262, no sentido Belo Horizonte, de quem vem da capital do Estado. Depois de Venda Nova do Imigrante, o viajante vai encontrar o trevo que dá acesso à cidade.

Confira a programação da Feira de Negócios em Brejetuba

Dia 29/9 – Sexta-Feira

18h – Abertura da feira

19h – Dança do Café – Alunas da Marlene Brandão

20h – Abertura oficial do evento

20h30 – Show com Maylon Meira

22h – Show com Marcos Paulo e Marcelo

23h30 – Show com Dimitri e Riquelme

DIA 30/9 – Sábado

16h – Abertura da feira

19h – Coagem do Maior Café do Mundo

20h30 – Show com Celinho

22h30 – Show com Cleiton e Camargo

0h00 – Show com Alencácio Shuenk

Dia 1/10 – Domingo

8h – III Cavalgada do Café

11h – Chegada da Cavalgada do Café

12h – Abertura da feira

15h – Bingo de R$ 60 mil (Apae)

17h30 – Show com Leonardo Alves

20h – Show com Pablo Muniz Mateus

21h30 – Show com PH