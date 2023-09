Balcão de Empregos: primeiro dia registra mais de 300 atendimentos

Em seu primeiro dia de funcionamento, nesta quarta-feira (27), a edição do Balcão de Empregos da 17ª Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro (Fenaci) realizou mais de 330 atendimentos ao público.

Até o momento, já foram realizados 86 encaminhamentos para oportunidades profissionais e 82 entrevistas de empregos, que estão acontecendo em um espaço reservado para as empresas parceiras da ação.

“Estou desempregada há um tempo, e o Balcão de Empregos me ajudou bastante, muito feliz por ter sido selecionada para uma oportunidade”, afirmou Keila Pereira, que esteve presente no primeiro dia do Balcão de Empregos.

Durante o dia, também foram realizados 17 cadastros de cidadãos no sistema da Agência do Trabalhador, 5 emissões de carteira de trabalho digital e 111 atendimentos para outros serviços.

A ação acontece até esta sexta-feira (29), no Parque de Exposição do Aeroporto. Para ser atendido, o interessado deve comparecer ao local munido de seu CPF, das 9h às 17h. Para aqueles que já possuem uma carta de encaminhamento, basta se dirigir à equipe do Balcão de Empregos para receber as devidas orientações.

Programação da 17ª Feira de Negócios

A Feira de Negócios contará com diversas outras atrações, como exposição multissetorial de empresas, palestras, e o 10º Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon (até o dia 29, das 9h às 17h).

O evento é uma realização da Prefeitura de Cachoeiro, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município (Acisci), e conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Confira a programação completa em www.cachoeiro.es.gov.br.