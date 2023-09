Feira de Negócios terá mutirão para emissão de carteira de identidade

No sábado (30), durante a 17ª Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro, que será realizada no novo Centro de Eventos do Parque de Exposições do Aeroporto, haverá mutirão para emissão de carteira de identidade (RG). A ação será coordenada pela Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), a partir das 9h.

Para o atendimento, a Polícia Civil fará a distribuição de 120 senhas, por ordem de chegada. Os interessados deverão estar, obrigatoriamente, munidos com os seguintes documentos: certidão de nascimento ou de casamento; CPF; 01 foto 3×5 comprovante de residência e o contato de dois telefones. Além disso, também podem levar documentos opcionais, como cartão do SUS; CNH (se tiver) e título de eleitor.

A emissão de primeira via é gratuita. Caso seja segunda, o requerente que apresentar comprovante de renda de até três salários mínimos para ter isenção da taxa do serviço.

Programação da 17ª Feira de Negócios

A Feira de Negócios contará com diversas outras atrações, como exposição multissetorial de empresas, palestras, e o 10º Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon (até o dia 29, das 9h às 17h).

O evento é uma realização da Prefeitura de Cachoeiro, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município (Acisci), e conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Confira a programação completa em www.cachoeiro.es.gov.br.