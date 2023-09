Feriado da Independência contará com operação especial na BR-101

Devido ao feriado prolongado a Eco 101 irá ampliar o número de recursos operacionais durante a Operação Independência, que será iniciada nesta quarta-feira (6) e se estende até o próximo domingo (10) na BR-101, que corta o Espírito Santo. Esta ação tem como objetivo proporcionar mais segurança aos usuários e fluidez do tráfego.

Durante o período, estarão à disposição 12 ambulâncias – sendo oito normais e quatro UTIs, 12 guinchos leves e seis pesados – para atender caminhões, três recursos para recolhimento de animais e três caminhões pipa. Além disso, 12 viaturas de inspeção de tráfego vão operar na rodovia 24 horas por dia, para monitorar questões relacionadas ao trânsito, atendimento ao usuário e segurança viária. É importante lembrar que há 12 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), que funcionam 24 horas por dia, distribuídas em média a cada 40 quilômetros da rodovia.

A concessionária conta ainda com nove painéis de mensagens variáveis fixos e quatro móveis, que são atualizados em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e levarão aos usuários informações, mensagens educativas e, condições da rodovia, interdições, acidentes, lentidão e congestionamento.

A Eco101 informa que sempre que o usuário precisar de auxílio, apoio, sinalização ou remoção de veículo ao longo da rodovia BR-101/ES/BA pode fazer contato com a concessionária, no telefone 0800 7701 101, 24 horas por dia, todos dias da semana.

