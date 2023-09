Festa de Anutiba vai agitar o feriado prolongado com shows e rodeio

A Edição 2023 da Festa de Anutiba faz parte do circuito de festas que está sendo realizado em todo o município de Alegre, desde o início do ano. O evento começa nesta quinta-feira (7) de feriado e vai até domingo (10).

A programação do evento, realizado pela Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (Secute), contará com rodeios e apresentações musicais variadas.

A festa acontece no Parque de Exposições do distrito e a entrada é gratuita.

“Após um longo período, estamos animados em trazer mais uma edição da tradicional festa no distrito de Anutiba , trazendo alegria para toda a comunidade e visitantes presentes!”, convidou a prefeitura da cidade por meio das redes sociais.

Programação:

