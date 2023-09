Festa de Santa Angélica promete agito para o fim de semana em Alegre

O circuito de festas que está movimentando e agitando as comunidades e distritos de Alegre, ao longo de 2023, realiza, nesta sexta-feira (29) e sábado (30), a Festa de Santa Angélica.

O evento dá continuidade ao calendário das festas que foram retomadas em 2023 e serão realizadas em todas as comunidades de Alegre até o fim do ano.

A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (SECUTE).

Festas

Além da mega festa que marcou a 47ª EXPOAGRO 2023, no Parque de Exposições, em agosto, ao longo de 2023 já houve como parte do circuito, a Festa de São João do Norte, no mês de junho; a Festa de Celina e a 19ª Expo Araraí, em julho.

O mês de setembro foi a vez da Festa de Anutiba, da 4ª Expo Roseira, da Festa Rive e termina com a festa de Santa Angélica.

A Festa do Distrito de Café, dos dias 06 a 08 de outubro, fecha o circuito 2023 de festas nas comunidades e distritos de Alegre.

Economia

O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (Solidariedade), comentou sobre importância desses eventos para todos os distritos da cidade e destacou que favorecem aspectos como o turismo, a economia, a agricultura familiar e o empreendedorismo.

“A retomada das festas nos Distritos é de grande importância para fomentar a economia, melhorando a renda dos comerciantes do município. Ademais, é a oportunidade que temos de realizar um momento de confraternização, entretenimento e lazer, uma vez que vivemos dois anos de dificuldades por conta da pandemia”, finalizou.

