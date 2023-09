Prefeitura de Alegre reforça o combate à sífilis na gestação

A Secretaria Executiva de Saúde (SESA) de Alegre, em continuidade ao programa de treinamento sobre sífilis congênita durante a gestação para todas as unidades de saúde e a Casa Rosa.

Foto: Secretaria Executiva de Saúde de Alegre.

Os treinamentos começaram no dia 19 de setembro e foi ampliado para capacitar a todas as unidades de saúde. A capacitação da última terça-feira (26) foi na Unidade de Saúde do Bairro Pedro Martins.

A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável e exclusiva do ser humano, que, quando não tratada, pode evoluir para estágios de gravidade variada, afetando diversos órgãos e sistemas do corpo.

LEIA TAMBÉM: Alegre realiza prestação de contas da Saúde nesta quinta-feira (28)

Números

Entre janeiro de 2019 e o último mês de setembro, o município registrou 25 casos de sífilis congênita, sendo 11 dos casos ocorridos em 2023.

O material informativo da Secretaria de Saúde de Alegre reforça que todas as gestantes, incluindo aquelas que fazem o pré-natal na rede particular, têm o direito de realizar o teste gratuito em todas as unidades de saúde até o final da gestação.

LEIA TAMBÉM: Consultora do Sebrae capacita estudantes de Alegre em empreededorismo

Parceiros

A Sesa alerta ainda que parceiros sexuais de gestantes com sífilis podem estar infectados, mesmo que apresentem resultados não reagentes em testes imunológicos e por isso devem ser tratados.

Caso o parceiro da gestante com resultado positivo não queira realizar o teste, ele pode iniciar o tratamento mesmo assim.