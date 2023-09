Festa do Carro de Boi de Calçado começa no 7 de setembro

A tradicional Festa do Carro de Boi de São José do Calçado será aberta no feriado de 7 de setembro. A Prefeitura do município da região do Caparaó Capixaba está anunciando o evento como o melhor da história, com programação que, além do desfile dos carros de boi, também terá corrida rústica, desfile escolar, rodeio e shows.

A programação da 21ª edição da festa será aberta com a Corrida Rústica de 7 de setembro, às 9 horas da manhã. A concentração para a largada da competição acontecerá em frente à Caixa Econômica Federal.

Em seguida, às 11 horas, será realizada o tradicional Desfile de Carros de Boi pelas ruas da cidade com o cantar de suas rodas. A tradição é mantida desde que foi realizada a primeira festa, em 2001, reunindo produtores que mantêm seus bois, carretões, carroças e zorras, além do público que adora esse tradicional evento de espírito rural. A concentração para o desfile vai acontecer na Praça do Banestes.

Além disso, a Prefeitura de São José do Calçado também vai realizar o desfile escolar que está marcado para começar às 15 horas do primeiro dia da Festa do Carro de Boi. A concentração de onde vai partir o desfile acontecerá na Praça Pedro Vieira.

A Festa do Carro de Boi também contará com apresentação de rodeio, na sexta e sábado, e shows, começando na quinta-feira (7) e seguindo até sábado (9). Estarão no palco da festa, Junior & Gustavo, Bruno & Gaspar, Pedro Otávio & Thiago e Pedro & Júnior. Confira a programação completa abaixo.

Programação da Festa do Carro de Boi

Quinta-Feira – 7/9

9h – Corrida Rústica 7 de Setembro

Concentração em frente à Caixa Econômica Federal

11h – Desfile dos Carros de Boi

Concentração na Pracinha do Banestes

15h – Desfile Escolar

Concentração na Praça Pedro Vieira

20h30 – Show com Junior & Gustavo

22h30 – Show com Bruno & Gaspar

Sexta-Feira – 8/9

20h30 – Rodeio Show

22h30 – Show com Pedro Otávio & Thiago

Sábado – 9/9

20h30 – Rodeio Show

22h30 – Pedro & Júnior