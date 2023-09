Filantrópicos capixabas ganham destaque em congresso em São Paulo 

Quatro hospitais filantrópicos do Espírito Santo foram selecionados para apresentar projetos de sucesso durante o Congresso Nacional dos Hospitais Privados (Conaph), que acontece nos dias 18 e 19 de outubro de 2023 em São Paulo.

As instituições capixabas que estarão no evento expondo seus trabalhos são Hospital Rio Doce, em Colatina; São Marcos, em Nova Venécia; Santa Casa de Guaçuí e Santa Rita de Vitória.

Os trabalhos serão apresentados na sessão Pôster e estarão entre os mais de 500 projetos hospitalares de todo o país. Os temas são Tecnologia e Inovação, Saúde Suplementar e Engajamento Público-Privado (19%).

Só o hospital Santa Rita de Cássia teve seis cases selecionados para participar do congresso. Entre eles a Informatização do processo de gerenciamento de leito para a garantia do acesso ao cuidado e Barreiras de proteção ao paciente implementadas na quimioterapia.

“Nós, do Hospital Santa Rita de Cássia, ficamos muito honrados em ver que vários projetos de áreas diversas, como Gestão de Leitos, Atendimento, Escritório de Valor, Farmácia e Quimioterapia, foram selecionados para a Conahp. Esse fato reforça a busca constante da instituição na otimização de processos e redução de custos, focados na qualidade da assistência e segurança do paciente”, disse o Gerente de Suprimentos e Farmácia, Tiago Zatta.

O projeto do Hospital São Marcos já foi premiado no Prêmio Luiz Nivaldo da Silva. A iniciativa foi a implantação de um ambulatório de Especialidades Médicas em Hospital Filantrópico.

Para o diretor administrativo do hospital, Alessandro Prado Aguilera, é uma alegria imensa poder participar do congresso com um projeto que foi pensado para aproveitar um espaço que não estava sendo utilizado.

“Idealizamos esse serviço lá trás, com o intuito de aproveitar um espaço físico obsoleto, nada atrativo, que o hospital tinha em sua estrutura, criando assim, um ambulatório de especialidades médicas moderno, com mais de 15 profissionais atuando, criando uma alternativa nova de receita ao hospital, e ainda possibilitando trazer pra nossa cidade, profissionais que só víamos em grandes centros”, destacou.

O hospital Rio Doce vai apresentar o projeto com o tema Aumento da Performance Financeira da instituição: Pessoas, Processos e Tecnologia.

“Nós aqui no Hospital Rio Doce estamos muito honrados com a oportunidade. Reconhecimento de um trabalho de qualidade e profissionalismo que vem sendo realizado por toda a equipe”, disse o Gerente de Processos do Hospital Rio Doce, Jossimar Coimbra Almeida.

Segundo o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo (Fehofes), o Prêmio Luiz Nivaldo da Silva tem estimulado a cultura de melhoria contínua e aplicação de melhores práticas em nossas instituições.

“A seleção dos trabalhos dos nossos hospitais associados para sessão pôster do Congresso Nacional de Hospitais Privados atesta o sucesso deste projeto e nos impulsiona a avançar cada vez mais”, destacou.

E prosseguiu: “Claro que nada disso seria possível se não houvesse quem apoiasse nossas ações. Por isso, é oportuno agradecer a todos os hospitais associados, nossos patrocinadores e apoiadores que confiaram no projeto e abraçaram o nosso propósito. Que possamos continuar na jornada de promover uma saúde, a cada dia, mais justa, qualificada e com mais acesso”.



Veja os trabalhos que foram selecionados para o Conaph:

Hospital Santa Rita:

Ferramentas de aculturamento da segurança hospitalar como meio de garantir a redução de evasão

Implantação do EGA e ferramentas de desospitalização eficiente

Informatização do processo de gerenciamento de leito para a garantia do acesso ao cuidado

Barreiras de proteção ao paciente implementadas na quimioterapia

Reavaliação clínica na objetiva de valor em saúde com base em triggers e prontuários

Segurança medicamentosa: implantação de dispensação de 2h/2h pela farmácia e redução de papel

Hospital Santa Casa de Guaçuí:

Implementação do Huddle como método de comunicação efetiva e resolutividade rápidas de problemas

Hospital São Marcos de Nova Venécia:

Implantação de um ambulatório de Especialidades Médicas em Hospital Filantrópico

Hospital Rio Doce de Linhares:

Aumento da Performance Financeira da instituição: Pessoas, Processos e Tecnologia