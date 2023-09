Fim de semana chegou! Confira a programação para o Sul do ES

Mais um fim de semana chegando e vou te dar dicas de como aproveitar e curtir com segurança e alegria. A agenda está repleta de atrações para o Sul do Espírito Santo. Confira a programação completa!

Sexta-feira (22)

Gordinho – Cachoeiro

Bailão do Mazinho – Cachoeiro

Boteco do Caranguejo – Cachoeiro

Festa de São Mateus – Anchieta

Sábado (23)

Caminho do Sítio Music Bar – Itaipava

Festa de São Mateus – Anchieta

Domingo (24)

Rancho São Jorge – Cachoeiro

Bar do Tonho Bola de Pau – Cachoeiro

Festa de São Vicente – Anchieta

Festa de São Mateus – Anchieta

SESSÃO AZUL DOMINGO 24 DE SETEMBRO

Os Peludos 2D

Sala 01

After – Para Sempre 2D

Besouro Azul 2D

Som da Liberdade 2D

A Freira 02 – 2D

Sala 02

Som da Liberdade 2D

Sala 03

Os Peludos 2D

Os Mercenários 4 – 2D

Sala 04

Elementos 2D

A Noite das Bruxas 2D

Nosso Sonho 2D

Sala 01

A Noite das Bruxas 2D

Os Peludos 2D

A Freira 02 – 2D

Sala 02

Som da Liberdade 2D

Sala 03

Elementos 3D

After – Para Sempre 2D

Os Mercenários 4 – 2D

