Fogo em Pedra Menina acende alerta para riscos de novos incêndios

Um incêndio assustou turistas e moradores do distrito de Pedra Menina, na cidade de Dores do Rio Preto, no início da noite de quarta-feira (13). O fogo se alastrou por uma região de Mata Atlântica que fica no Parque Nacional do Caparaó.

O Corpo de Bombeiros Militar não soube dizer o que pode ter provocado o incêndio.

Segundo nota, a equipe do quartel de Guaçuí, a 50km do local do incêndio, foi acionada por volta das 19h e se deslocou para Pedra Menina e realizou o combate do fogo que se alastrava para a parte baixa do morro, se aproximando de algumas residências.

O combate, que já estava sendo realizado pelos brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foi controlado em conjunto às 22h. Durante a madrugada ficou constatado inexistência de novos focos de incêndios no distrito de Pedra Menina.

Vídeo mostra a dimensão do incêndio no Distrito de Pedra Menina.

Os brigadistas do ICMBio estiveram no local ao longo de toda esta quinta-feira (14) realizando o monitoramento da área, para evitar o retorno das chamas.

Alerta

A previsão de tempo para os próximos dias é de chuvas intensas para a região Sul do Estado, mas segundo o brigadista do ICMBio, Guilherme Mandrake, que atua no Parque Nacional do Caparaó, o período entre junho e setembro costuma ser de estiagem, provocando seca da vegetação, que fica mais suscetível à propagação do fogo.

Por isso, existem orientações que limitam e até proíbem algumas condutas que envolvam atear fogo na região dos arredores do Parque Nacional do Caparaó

Ele participou do combate às chamas e falou da importância do trabalho dos brigadistas.

“As brigadas formadas pelo ICMBio, além do combate direto aos focos de incêndio, também atuam na prevenção, por meio da Educação Ambiental nas escolas e na orientação dos produtores. O ICMBio fiscaliza a região, para garantir que nenhum fogo seja indevidamente aceso ou manejado fora da distância mínima da zona de Mata Atlântica, estipulada por Lei”, explicou.

Orientações do Parque Nacional do Caparaó

Nunca faça fogueiras, o risco de provocar um incêndio é muito alto.

Evite fumar quando estiver na natureza ou fume em lugar fixo e depois apague o cigarro.