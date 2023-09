Força Tática da PM apreende fuzil no bairro Santa Tereza, em Vitória

No final da tarde dessa terça-feira (26), as equipes de Força Tática do 1º BPM realizaram uma importante apreensão durante patrulhamento no bairro Santa Tereza, na escadaria Damásio Sodré, em Vitória.

Com apoio da equipe de K9 e com o uso do semovente Ajax, os militares tiveram êxito em apreender: 01 carabina Colt calibre 556M, 01 carregador Gen M3 com capacidade para 45 munições, 01 carregador Elite Tatical Systems Group com a mesma capacidade e 53 munições CBC calibre 556.

Todo o material apreendido foi entregue na primeira Delegacia Regional de Vitória para adoção das medidas cabíveis pela autoridade de plantão.