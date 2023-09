Formação continuada capacita membros de conselhos comunitários escolares

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro deu início, nesta semana, às formações do curso “Conselhos Escolares: Fortalecendo a Gestão Democrática”, voltado para membros dos conselhos comunitários escolares.

O público-alvo são integrantes dos Conselhos Comunitários Escolares da Rede Municipal, Conselho Municipal de Alimentação, Educação e FUNDEB, Conselho do CECAPEB, Conselho do Polo UAB Cachoeiro de Itapemirim, Fórum Municipal Permanente de Educação, Membros da Comissão Especial do Fórum Municipal de Educação e da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim.

Serão desenvolvidas, ao longo dos meses de setembro e novembro, temáticas que colaboram no entendimento do papel e da atuação dos conselhos escolares, com foco na fiscalização e controle social exercidos por esses colegiados.

Serão abordados temas como: o fortalecimento da participação e o controle social na promoção de políticas públicas; formação em conselhos escolares: aspectos teórico-práticos a partir da experiência do Avamec; processo de prestação de contas no conselho comunitário escolar; funcionamento de programas educacionais dos entes federados na rede municipal de ensino; papel e a atuação dos conselhos municipais ligados à educação: alimentação escolar, Conselho Municipal de Educação e Fundeb; dentre outros.

“Reconhecemos a importância dos conselhos comunitários escolares como pilares essenciais na promoção da gestão democrática e no fortalecimento da educação em nosso município, com isso, a formação capacitará os participantes para desempenharem um papel fundamental na fiscalização e controle social das políticas públicas educacionais”, destaca a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.