Fugitivo de Vila Velha é recapturado pela PM em Atílio Vivácqua

Um foragido do sistema prisional de Vila Velha, foi recapturado pela Polícia Militar (PM), na tarde da última terça-feira (12), no bairro Niterói, no município de Atílio Vivácqua. A informação foi confirmada pela Secretaria de Justiça (Sejus).

O detento teria fugido na última segunda-feira (11), com outros seis detentos e, segundo a PM, informações davam conta de que ele estava próximo a um bar.

De acordo com a Polícia Militar, durante o deslocamento, os militares se deparam com o fugitivo na rua, com as mesmas características. Assim que percebeu a presença policial no local, o suspeito fugiu à pé. O fugitivo chegou a correr até as proximidades da rodoviária, se escondendo em arbustos.

A Polícia Militar identificou o foragido como Deorlevan de Andrade Andrade de Jesus, que relatou aos policiais, que no último dia 11, havia pulado o muro da penitenciária, se escondeu na Serra, fez contato com a facção criminosa a qual pertencia, recebeu R$1.000,00 e fugiu até Atílio Vivácqua.

Em nota, a Secretaria de Justiça (Sejus), ressalta que as buscas pelos foragidos continuam, com atuação do corpo operacional da secretaria, unidades especializadas e levantamentos da Subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional.