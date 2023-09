GEOIEMA é apresentado para universitários em Jornada Científica Cultural

A plataforma on-line GEOIEMA, do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), foi apresentada na Jornada Cientifica Cultural (JCC), realizada pelo Centro Universitário Faesa, em Vitória. Em sua 22ª edição, a jornada tem como tema “Inovação para um futuro sustentável”. Os estudantes puderam conhecer todas as funcionalidades da plataforma.

A apresentação, realizada na quarta-feira (20), debateu “Tecnologias e Inovações como instrumentos do Direito Ambiental”. Os servidores da Coordenação de Geomática (CGEO) do Iema Pedro Ronchi, Ilio Burrini, Sandro Aniceto e Emannuel Bersan participaram de uma mesa redonda explicando o GEOIEMA e esclarecendo as dúvidas dos estudantes.

“O GEOIEMA é uma ferramenta útil para estudantes de Direito Ambiental, bem como para todos os estudantes de disciplinas que tenham interface com meio ambiente, porque disponibiliza dados e informações geoespaciais que ajudam na formação estudantil e, principalmente, depois de formado no mercado de trabalho, porque é uma fonte de dados oficiais, de fácil acesso e com muitos dados disponíveis”, explicou o coordenador de Geomática do Iema, Pedro Ronchi

Nos próximos meses, o GEOIEMA será apresentado ainda para os estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes).

Desenvolvida pelos servidores da CGEO, o GEOIEMA foi vencedor do Prêmio Inoves 2022. A plataforma tem o objetivo de promover a transformação digital, inovação e transparência, disponibilizando informações ambientais geoespaciais para consulta, interação e download.