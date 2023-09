Grupo Teatral Caparaó encerra a turnê da peça “A sós” em Alegre

Com mais de 2.500 espectadores em 14 apresentações, circulando por todas as regiões do Espírito Santo, o espetáculo teatral “A Sós”, do Grupo Teatral Caparaó, de Alegre, encerra sua turnê capixaba nesta sexta-feira (15).

A apresentação será no Salão do Decolores, às 20h. A entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será doado para projetos sociais mantidos pela Igreja Católica.

Danyel Sueth, diretor e autor de “A sós”, comemora os resultados alcançados com a turnê.

“Tem sido especial realizar esse trabalho, a forma como ele comunica com o público, ver e sentir a emoção das pessoas também nos comove, sempre é uma troca sincera e potente. Finalizamos nossa turnê capixaba pelo projeto com a certeza de termos levado para os palcos um espetáculo honesto e que nos representa enquanto artistas”, comentou.

Além do público adulto, a turnê também realizou apresentações exclusivas para alunos da rede pública de ensino, proporcionando acesso ao teatro a uma população que tem menos acesso aos bens culturais.

“Foram muitos os relatos de pessoas que foram ao teatro pela primeira vez. Isso nos traz uma responsabilidade enquanto artistas, pois além de levar arte para essa garotada, estamos contribuindo no processo de formação deles, da construção crítica do cidadão, esse é também papel da arte, e temos plantado essa semente com os alunos”, afirmou Sueth.

O espetáculo “A sós” foi viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura do Estado (Secult), e contou com o patrocínio de empresas BC Supermercados e ES Gás. A apresentação também conta com o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Alegre e da Paróquia Nossa Senhora da Pena.

Despedida

O Grupo Teatral Caparaó encerra um trabalho de quase um ano, desde a montagem do espetáculo, coordenação de uma equipe de 22 profissionais, entre técnicos, artistas e prestadores de serviço. Foram cinco meses de viagens por diversas cidades capixabas.