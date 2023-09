Guarda de Vitória prende ladrão e recupera bicicleta de entregas

Em uma ação rápida, a Guarda Civil Municipal de Vitória prendeu, na tarde deste sábado (9), um homem logo após este ter furtado uma bicicleta de entregas de comida.

O crime aconteceu na Avenida Desembargador Demerval Lyrio, na Mata da Praia. A vítima havia parado em frente a um estabelecimento comercial para pegar uma encomenda de comida e entregá-la. O criminoso fugiu com a bicicleta no sentido Jardim da Penha.

De imediato, uma viatura da Guarda Municipal de Vitória passou pelo local e foi abordada pelo entregador. A vítima informou sobre o furto, passando as características da bicicleta. Em menos de cinco minutos, a equipe conseguiu localizar o suspeito na altura da Ponte da Passagem.

O criminoso havia saído da prisão em maio, onde respondia pelo crime de furto. Ele confessou o crime e foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. A bicicleta foi devolvida ao entregador após apresentar a nota fiscal do objeto.

