HIFA Cachoeiro começa a semana com diversas oportunidades de trabalho

A semana começa com muitas oportunidades para quem está em busca de trabalho. O HIFA Cachoeiro de Itapemirim está com vagas para contratação imediata em mais de 10 diferentes áreas, incluindo estágio.

Para participar do processo seletivo basta enviar seu currículo para: recrutamento@hifaci.org.br informando a vaga pretendida no título do e-mail.

Confira as oportunidades:

Fonoaudiólogo

Requisitos: Superior completo em Fonoaudiologia, experiência na função

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Requisitos: Formação superior em Segurança do Trabalho e experiência na função

Assistente Social

Requisitos: Superior completo em Serviço Social e experiência na função

Auxiliar de Cozinha

Requisitos: Ensino Fundamental completo, experiência na função, disponibilidade de horário

Auxiliar de Serviços Gerais (Higienização)

Requisitos: Ensino Fundamental completo, experiência na função, disponibilidade de horário

Auxiliar de Farmácia

Requisitos: Ensino Médio completo e experiência na função

Estagiário Técnico em Segurança do Trabalho

Requisitos: Cursando Técnico em Segurança do Trabalho

Recepcionista

Requisitos: Ensino Médio completo, experiência na função e disponibilidade de horário

Secretária

Requisitos: Ensino Médio completo, experiência na função e disponibilidade de horário

Técnico em Laboratório

Requisitos: Curso Técnico em Análises Clínicas e experiência na função

Técnico de Enfermagem

Requisitos: Curso Técnico em Enfermagem e experiência na função

Enfermeiro

Requisitos: Superior completo em Enfermagem e experiência na função