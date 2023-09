HIFA é contemplado três vezes no mesmo sorteio do Programa Nota Premiada

Nesta quinta-feira (28) foi realizado o 21ª sorteio do Programa Nota Premiada. Dos quatro ganhadores, três saíram para pessoas que escolheram o Hospital Infantil como o hospital do coração. Os sortudos vão levar pra casa prêmios de 20 mil, 5 mil e 2.500,00 reais. Já o HIFA receberá 50% do valor.

Participaram do sorteio de setembro 1,2 milhão de bilhetes, gerados por meio das notas fiscais emitidas entre os dias 1º e 31 de agosto de 2023. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto e, a cada 50 pontos, é gerado um bilhete para concorrer aos prêmios. O limite de participação a cada sorteio mensal é de até 50 bilhetes por CPF cadastrado no programa.

Agradecemos mais uma vez a todos que se cadastraram no programa e escolheram o nosso hospital.

Se você ainda não participa do Nota Premiada é simples! Basta cadastrar o seu CPF no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br e solicitar a inclusão do seu CPF nas compras realizadas em estabelecimentos capixabas. Participe!