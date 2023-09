Homem ameaça funcionários de CRAS com barra de ferro em Cachoeiro

Um homem ameaçou funcionários dentro de um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), do bairro Jardim Itapemirim em Cachoeiro, na manhã quinta-feira (14).

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), ao chegarem no local, se depararam com o homem na rua, com uma barra de ferro na cintura e vários objetos cortantes, além de uma tesoura dentro de uma pochete, desferindo ameaças contra trabalhadores do CRAS.

A GCM, informou ainda que não é a primeira vez que precisam ir até o local para conter o idoso. Dessa vez, funcionários e pessoas que aguardavam no local, decidiram representar criminalmente, às ameaças que recebem há alguns dias por parte do homem.

A Guarda Civil afirmou que funcionários e pessoas que aguardavam atendimento no local compareceram na Delegacia de Polícia de Cachoeiro e o idoso foi conduzido com algemas para segurança das vítimas.