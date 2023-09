Homem ameaça mulher com machadinha no bairro zumbi em Cachoeiro

A Polícia Militar (PM) foi chamada na noite do último sábado (16), para verificar a informação de que um homem estaria sendo imobilizado por populares, possivelmente, acusado de estupro no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a PM, no local, os militares fizeram contato com a vítima que relatou que seu namorado estaria fazendo consumo de bebida alcoólica em um bar e que ao pedir que ele parasse, ele teria ficado alterado e a ameaçado, junto de seus filhos, com uma machadinha.

Em seguida, o homem teria continuado bebendo e, ao pedir novamente que ele fosse para casa e parasse de beber, ele teria entrado na residência e novamente os ameaçado com a mesma arma, partindo para cima da mulher.

Neste momento, uma filha da vítima, de 12 anos, teria entrado na frente do homem e implorado para que ele não machucasse sua mãe. O homem respondido que em consideração ao pedido dela, não mataria a companheira. Momento em que a mulher teria saído na rua e gritado por socorro.

Ao sair atrás da vítima, o homem teria sido contido e agredido por dois indivíduos que não foram identificados no momento do fato. A PM investiga o caso.