Homem condenado por tráfico de drogas em MG é preso no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), prendeu, nessa terça-feira (19), um homem de 32 anos, traficante de drogas condenado do Estado de Minas Gerais, que estava foragido no Espírito Santo. A prisão ocorreu no bairro Rio Marinho, em Cariacica, na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Após receber da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) detalhes acerca da possível localização do condenado, uma equipe da PCES deu início a um processo de vigilância, a fim de confirmar a veracidade das informações disponíveis.

Durante a campana, a equipe identificou um indivíduo cujas características coincidiam com aquelas descritas nas informações previamente obtidas. Foi realizado cerco ao imóvel e o condenado detido.

Durante a operação, foi encontrada e apreendida na residência do suspeito em questão uma pequena quantidade de maconha, além de um pino contendo cocaína, localizado no bolso do homem. O detido foi encaminhado ao Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), onde os objetos ilícitos apreendidos foram entregues.

Ele assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foi dado cumprimento ao mandado de prisão condenatória por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça mineira. A necessidade de recambiamento de presos é uma decisão judicial.