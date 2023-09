Feminícidio: homem é condenado a 12 anos por tentar matar a companheira por suposta traição

Após mais de um ano do crime cometido, Liécio Vicente Santana foi condenado a 12 anos, 11 meses e 18 dias pelo assassinato contra Célia Barbosa de Oliveira dos Santos a golpes de faca.

No dia 09 de agosto de 2022, Liécio e Célia, bebiam em casa quando em dado momento, ele saiu para usar o sanitário e ao retornar encontrou ela conversando com um outro homem, o que o deixou alterado. Liécio acusou Célia de traição e, de acordo consta na sentença, proferida na última quinta-feira (28) pela juíza de Direito da Segunda Vara da Comarca de Mimoso do Sul, Lara Carrera Arrabal Klein, ele teria se apossada de uma faca e deferido golpes em direção a mulher com intenção de matar, atingindo ombro, mão e nádegas e também passou a pisoteá-la.

Ainda de acordo com a sentença, essa não foi a primeira vez que ele ofendeu a integridade física da vítima.