Homem é morto a tiros na noite deste domingo (03) em Cachoeiro

Um homem foi assassinado a tiros dentro de um veículo na noite deste domingo (03), na rua Ernesto Melo, no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações de testemunhas, Paulo César, de 48 anos, era morador do bairro e foi atingido com, pelo menos, cinco disparos de arma de fogo.

Uma testemunha relatou que o homem era funcionário da Nassau e trabalhava como soldador na empresa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda não se sabe qual foi a motivação nem a autoria do crime.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada por volta de 20h39 e, ao chegar ao local os policiais verificaram um veiculo Corolla Toyota de cor preta, com um homem ferido por disparos de armas de fogo em seu interior, sentado no banco do motorista.

Ainda segundo a PM, o suspeito fugiu em um veículo Peugeot ,de cor prata, com destino ignorado e sem características. A PM permaneceu no local até a chegada da perícia, que removeu o corpo para o IML.