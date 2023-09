Homem é preso acusado de praticar furtos de residências em Cachoeiro

A Polícia Civil (PC) através da Delegacia Especializada em Investigações Criminais de Cachoeiro (DEIC) prendeu na manhã desta terça feira (26) um homem conhecido como F.R. de 39 anos no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro.

De acordo com a PC, contra o acusado, havia mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Comarca de Cachoeiro. Segundo Rafael Amaral, Delegado titular da DEIC, F.R. é usuário de drogas e vinha praticando vários furtos em residências, o que vinha causando temor aos moradores do bairro e das regiões próximas.

O agente de Policia da Deic, Fernando Ribeiro, que participou da prisão do suspeito desde o mês de junho de 2021, relatou que ele vinha praticando diversos furtos e devido serem crimes de pequeno teor ofensivo, F.R. estava tranquilo praticando os furtos e respondendo sempre em liberdade.

“Ele para manter o vício, vinha praticando furtos em residências e já responde a nove processos por furto e um por dano qualificado e hoje ele vai ver o sol nascer quadrado, agora os moradores vão ficar mais tranquilos com essa prisão”, disse.

O homem foi encaminhado para o plantão da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro e será transferido para o Centro de detenção provisória (CDP).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.