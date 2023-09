Homem é preso no ES ao tentar enviar dinheiro falso pelo Correio

Na manhã desta quarta-feira (06), em Guarapari, foi realizada uma ação conjunta entre o Setor de Inteligência dos Correios, a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal e a Polícia Militar que resultou na prisão em flagrante de um homem que realizava postagens de cédulas falsas nas agências dos Correios em Guarapari.

Os policiais militares realizaram a prisão quando o rapaz, de 25 anos, efetuava a postagem de 17 encomendas contendo cédulas falsas.

O suspeito foi levado para formalização do auto de prisão em flagrante na Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, em São Torquato, Vila Velha/ES e, em seguida, conduzido ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.

A pena prevista para o crime de moeda falsa é de reclusão de três a 12 doze anos e pagamento de multa.

A Polícia Federal continuará desenvolvendo ações de inteligência policial com o propósito de identificar os responsáveis pela produção e distribuição das cédulas falsas que podem entrar em circulação no comércio local.

