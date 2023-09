Homem é preso enquanto tentava vender drogas em cidade do ES

Um homem de 24 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (04) com drogas e outros objetos, no centro de Marechal Floriano, região serrana do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi abordado por conta de uma atitude suspeita e, ao ser questionado, relatou que estava a caminho de realizar a venda do material.

Com o suspeito, foi encontrado 24 papelotes de cocaína, um pino da mesma droga, sete porções de maconha e 17 pedras de crack, além de documentos, cartões de banco, 56 reais e um relógio. Após a prisão, o homem disse que além do material com ele, guardava outros itens em sua casa. Lá, a polícia encontrou e apreendeu 12 cápsulas deflagradas de munições 9mm, uma cápsula deflagrada de calibre 38, seis estojos calibre 36 deflagrados, um estojo sem a possibilidade de identificação deflagrado, uma munição intacta calibre 36, um celular, um caderno com anotações e vários invólucros para embalar e comercializar drogas.

O suspeito foi conduzido para a 11ª Delegacia Regional onde também foram entregues os materiais apreendidos.