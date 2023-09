Homem é preso por adquirir moto roubada em Itapemirim

Um homem foi preso, no último sábado (9), durante um patrulhamento na região de Córrego do Ouro em Itapemirim, após adquirir uma moto com restrição de furto e roubo.

Segundo a Polícia Militar (PM), policiais avistaram uma moto com a placa desgastada na rua, e realização uma verificação e identificaram a restrição do veículo. Neste momento, um homem se aproximou alegando ser o dono e declarou que pagou R$ 2 mil pela moto a um outro homem e que estaria usando somente na região.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia do município. A motocicleta foi guinchada até o pátio do Detran em Cachoeiro de Itapemirim.