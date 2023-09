Homem é preso por invasão domiciliar e abuso sexual em cidade do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), prendeu, na última terça-feira (12), um homem investigado por abuso sexual município de Sooretama.

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu na zona rural de Sooretama e o suspeito de 49 anos foi localizado e preso. O homem teria invadido a residência de uma mulher e a obrigado a manter relações sexuais com ele.

A PC informou ainda, que o suspeito vai responder pelo crime de estupro e se condenado, a pena varia de oito a 15 anos de prisão.

O chefe da Delegacia Regional de Linhares que esteve à frente da investigação, delegado Fabrício Lucindo, deu prioridade a casos de abuso. “Vamos continuar trabalhando para investigar e prender pessoas que praticam esse tipo de crime na região. Os indivíduos que cometem atrocidades como estas não vão sair impunes no que depender do trabalho da Polícia Civil do Espírito Santo”, afirmou