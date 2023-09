Itapemirim: homem é preso por porte ilegal de arma na praia de Itaipava

Policiais da equipe de Força Tática da 9ª Cia Independente, de Marataízes, apreenderam no último sábado (2), um homem com uma arma de fogo na praia de Itaipava, em Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ação ocorreu durante um patrulhamento na região e ao abordar o homem, foi encontrada uma pistola calibre 380 e 14 munições.

O homem foi detido e encaminhado à 9° Delegacia Regional de Itapemirim para providências.

