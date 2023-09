Homem é preso suspeito de agredir esposa e filho especial em Rio Novo do Sul

Na tarde da última terça-feira (26), policiais militares da radiopatrulha da 9ª Companhia Independente, durante o atendimento a uma denúncia de violência doméstica no bairro Quarteirão, em Rio Novo do Sul, detiveram um homem de 77 anos, suspeito de agredir a esposa e o filho do casal, um jovem com necessidades especiais.

A vítima informou aos policiais que as agressões contra ela e o filho eram constantes e que no dia anterior, o suposto agressor utilizou um pedaço de madeira para ameaçá-la de morte.

A senhora relatou aos militares que o suspeito já havia sido preso por ter agredido o filho e que também mantinha uma arma de fogo escondida num pequeno quarto, separado da casa.

A espingarda foi localizada e encaminhada, juntamente com o detido, ao Departamento de Polícia Judiciária de Itapemirim