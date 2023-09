Homem é socorrido de helicóptero após cair de altura de 8 metros no ES

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado na tarde desta quarta-feira (20) para socorrer um homem de 45 anos que sofreu uma queda no município de Alfredo Chaves. Segundo informações, a vítima caiu de uma altura de cerca de oito metros, mas não foram divulgados detalhes de como a queda ocorreu.

Uma equipe do Samu 192 prestou os primeiros socorros, mas devido à gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser transportado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o Notaer, a vítima sofreu traumatismo craniano e uma parada cardíaca.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.