Homem furta igreja em Alegre e é preso pela Polícia Militar

Um homem de 35 anos foi preso por policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão, na tarde desta terça-feira (12), por volta das 13h. De acordo com a polícia, ele foi identificado como suspeito de furto em uma Igreja no município de Alegre.

Ainda segundo a PM, logo após receber informações de um furto ocorrido em uma Igreja localizada na BR 482, um suspeito foi abordado próximo ao parque de exposições, segurando uma sacola, sendo localizado os materiais furtados: uma caixa de som JBL, cartões bancários e relógio de pulso.

A zeladora da Igreja reconheceu os itens, sendo de sua propriedade. O suspeito confessou o crime, em seguida foi conduzido à 6ª delegacia Regional de Alegre.