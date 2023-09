Homem investigado por estupro de vulnerável é preso no ES

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, realizou uma operação no município de Sooretama, nessa quinta-feira (21), com o intuito de dar cumprimento ao mandado de prisão em aberto. Um homem de 54 anos foi preso, investigado pela prática de crime de estupro de vulnerável a enteada dele.

A operação contou também com o apoio da Superintendência de Polícia Norte (SPRN) e da 16ª Delegacia Regional (DR) de Linhares. De acordo com as investigações, o suspeito abusou sexualmente da enteada em duas oportunidades. O primeiro caso ocorreu quando a vítima tinha 12 anos e o segundo caso ocorreu este ano. Atualmente, a vítima tem 18 anos.

“A vítima relatou em depoimento que no segundo caso ela estava dormindo, quando acordou o criminoso estava deitado em sua cama acariciando suas partes íntimas. A vítima também informou que foi molestada da mesma forma quando tinha 12 anos de idade, mas que não teve coragem de denunciar”, disse o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

O homem foi localizado e preso no centro de Sooretama e, durante o interrogatório confessou os crimes. Ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra.