Hospital Estadual de São José do Calçado faz aniversário de 113 anos

O Hospital Estadual de São José do Calçado (HSJC) completa 113 anos, neste mês de setembro. Para comemorar, e destacar a importância da história deste hospital que é uma das principais referências em Saúde na região do Caparaó, haverá uma programação especial.

Entre a próxima segunda-feira (26) e sexta-feira (29), as comemorações vão contar com palestras da psicóloga e Secretaria de Saúde de Apiacá, Flávia Zanardi, além de uma cerimônia religiosa e um evento comemorativo, que acontece no auditório da Secretaria de Educação do município.

O Diretor Geral do Hospital Estadual de São José do Calçado, Leônidas Figueiredo, está à frente da unidade desde março de 2022. Ele conta que, só com a readequação dos contratos, realizada pela sua equipe, o hospital teve uma economia de quase R$ 2 milhões no ano passado.

O faturamento do HSJC, entre janeiro e agosto de 2023, foi maior que R$ 3,2 milhões. O faturamento de 2022 inteiro foi em torno dos R$ 2 milhões.

“A reavalição dos contratos que estavam onerando muito no orçamento do hospital foi o nosso primeiro passo. Hoje, conseguimos perceber melhorias significativas em todos os aspectos da realidade da instituição, desde o fluxo de assistência ao usuário, à organização da estrutura física, resultando positivamente no faturamento e quase dobrando o número de antendimentos”, comemorou.

Ambulatório

O Hospital Estadual de São José do Calçado conta com 89 leitos, sendo 20 de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e o restante de clínicas médicas, clínica cirúrgica, obstétrica e pediátrica.

Punção venosa profunda guiada por ultrasson é um procedimento de alta tecnologia realizado na UTI do HSJC desde 2022. Foto: HSJC.

“Nosso ambulatório ampliou muito sua capacidade e assumiu, em nível regional e de forma eficaz, as necessidades do Caparaó e entorno. Foram atendidos um total de 7.855 pacientes, em diversas especialidades, como buco-maxilo, cirurgia geral, cirurgia plástica, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, nefrologia, proctologia e urologia e em breve neurologia”, enumerou.

Cirurgia

O HSJC é referência da região nas cirurgias de urgência e eletivas nas especialidades de Cirurgia Geral, Urologia, Otorrinolaringologia, Proctologia, Ginecologia e Ortopedia.

Leônidas Figueiredo, Luíza Assed Kik e Fabiana de Matos. Foto: HSJC.

E os plano de crescimento do hospital não param por aí. O diretor falou sobre as metas que a equipe administrativa e médica pretende atingir até 2023.

“Foram 1.169 cirurgias em 2022. O Hospital realizou alteração nas estruturas dos serviços de cirurgias e passará a atender 100% das 2.214 cirurgias eletivas, estipuladas pela Sesa. para isso, vamos manter a equipe necessária para assistência, além de trabalhar o aspecto da humanização do atendimento, por meio da capacitação de todos os profissionais da instituição”, garantiu.

“Com isso vamos reduzir ainda mais as filas de espera, assim como os períodos de internação”, projetou o diretor geral do Hospital Estadual de São José do Calçado (HSJC)”, projetou.

História

Fundado em setembro de 1910, o Hospital Estadual São José do Calçado é o resultado da antiga “Associação Beneficente Calçadense”, obra assistencial de caráter filantrópico.

A Associação foi criada por um grupo de calçadenses, liderados por Romão Baptista e Horácio Filgueiras e funcionou regularmente até 1936, quando foi obrigada a fechar as portas devido a dificuldades da época. Foi reorganizada em fevereiro de 1946.

Em 1965, o prédio atual da Unidade já estava construído. Em 1970, depois de decisão unânime da diretoria, o Hospital foi doado à Fundação Hospitalar do Espírito Santo. Em 1980 passou a ser do Instituto Estadual de Saúde Pública (Iesp), órgão do Governo Estadual.

Com a extinção do IESP em 2007, a administração da Unidade passou a ser de responsabilidade direta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).