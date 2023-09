Hospital Materno-Infantil da Unimed comemora 30 anos 

Conhecido por oferecer estrutura de ponta e reconhecido por certificações importantes da área de saúde, o Hospital Materno-Infantil da Unimed Sul Capixaba celebra 30 anos nesta segunda-feira, dia 11. A unidade vem passando por uma modernização, com diversos setores já entregues, e para marcar a data, nesta quarta, dia 13, serão inaugurados a nova recepção, o terceiro andar e o Pronto Atendimento Infantil. O projeto de reformulação da unidade continua com outros espaços que também serão reformados.

“A história dessa unidade conta, também, com a história do desenvolvimento de Cachoeiro e de nossos clientes. Há 30 anos a Unimed comprou a Casa de Saúde São Pedro, como era chamado o local, e assumimos o compromisso com o cuidado da saúde em seu nível mais elevado. Ao longo de décadas, temos inovado e reafirmado o nosso compromisso”, conta a diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo.

Parte da história do local é a família do estudante de Direito Renan Belmock. Há 26 anos, os pais dele, Marcelo Bezerra Santos e Valesca Bicalho Belmock, davam entrada para o seu nascimento. De lá pra cá, o jovem acompanhou de perto as evoluções e mudanças do Hospital Materno-Infantil e, em janeiro de 2019, foi ele quem escolheu o espaço para receber seu filho, Gael. “Tivemos muito acolhimento da equipe. Nos sentimos seguros e confiantes, foi uma experiência intensa e muito bonita. Se tem algo que não abro mão é de oferecer ao meu filho o que os meus pais me deram, que é o suporte da Unimed Sul Capixaba”, relata.

As histórias de pai e filho se conectam com a comemoração de 30 anos da unidade que se tornou referência quando o assunto é estrutura para partos. Com um novo centro obstétrico remodelado e integrado, o espaço conta agora com duas salas de parto normal humanizado, equipados com banheira e luzes especiais no sentido “céu estrelado” no teto; e um moderno Centro Cirúrgico reestruturado, com o Espaço Família, em que por meio de um visor é possível que a família acompanhe algumas partes do parto. A unidade também tem uma moderna UTI Neonatal e Pediátrica recentemente reformada.

O Hospital Materno-Infantil conta também no anexo com o Centro de Especialidades, Unimed Diagnóstico e Laboratório. Toda essa estrutura também é oferecida para clientes de convênios e particulares.

Recentemente, o Hospital Materno-Infantil conquistou a recertificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), nível 3, o nível máximo, um importante reconhecimento após uma rigorosa inspeção em critérios como “segurança” e “gestão integrada dos protocolos”.

Além de celebrar os 30 anos do Hospital Materno-Infantil, toda a Unimed comemora a classificação em primeiro lugar no ranking nacional da GPTW (Great Place to Work), no setor saúde, que dá o título para a cooperativa de melhor empresa para trabalhar no País.

Foto: Divulgação