Ibatiba leva 14 amostras de café para o Prêmio Coffee of The Year

Pelo segundo ano consecutivo, Ibatiba será representada no Prêmio Coffee of The Year, o maior e mais abrangente Concurso de Qualidade de Café do Brasil. Nesta quinta-feira (28), foram enviadas 14 amostras do município para a edição 2023 da disputa. A premiação acontece durante a Semana Internacional do Café (SIC), em novembro.

