Idosos de Presidente Kennedy brilham na 2ª Olimpíada da Melhor Idade

Na última semana, os idosos do município de Presidente Kennedy demonstraram mais uma vez sua vitalidade e espírito esportivo ao participarem da 2ª Olimpíada Intermunicipal da Melhor Idade, realizada na cidade de Anchieta. O evento reuniu representantes de sete municípios da região, incluindo Anchieta, Alfredo Chaves, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.

Os atletas idosos de Presidente Kennedy destacaram-se em diversas modalidades, conquistando medalhas de ouro, prata e bronze, e enaltecendo o nome da cidade. Ao todo, o município enviou uma equipe de 14 atletas que competiram em categorias como arremesso de peso, lançamento de disco, bocha, bisca e corrida.

Entre os destaques da competição, destacam-se:

Esses atletas não apenas representaram brilhantemente o município, mas também demonstraram que a paixão pelo esporte transcende as idades. Muitos deles já haviam conquistado pódios na edição anterior da Olimpíada em 2022, e mais uma vez provaram sua dedicação e habilidade.

A participação positiva nesse evento esportivo não apenas celebra a disposição dos idosos em manterem-se ativos, mas também ressalta a importância do esporte como meio de promover a saúde física e mental, o convívio social e o espírito de competição saudável.

A Prefeitura de Presidente Kennedy parabeniza seus atletas da melhor idade pelo desempenho excepcional na 2ª Olimpíada Intermunicipal da Melhor Idade e aguarda ansiosamente pelas próximas edições deste evento inspirador.

