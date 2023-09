Ifes: últimos dias de inscrições para curso de biojoias com Minerais e Rochas

O Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Cachoeiro de Itapemirim está com abre inscrições para o curso “Artesanato de Biojoias com Minerais e Rochas”, vinculado ao programa Mulheres Mil – da Setec/MEC- que busca promover a formação profissional articulada com o aumento da escolaridade de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O curso é destinado a mulheres acima de 18 anos com ensino fundamental I completo e inscrição no Cadastro Único do Governo Federal (CadÙnico).

O curso terá início no próximo dia 09 de outubro e as aulas acontecerão, presencialmente no Campus do IFES Cachoeiro, de segunda a sexta das 8h às 12h. Terá durante de 10 semanas (160 horas). O curso é gratuito e cada estudante receberá o auxílio estudantil durante a realização do curso no valor de R$640,00.

As incrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira (28), no email [email protected].

Seguir as orientações do Item 5 do edital