II Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador chega a Cachoeiro nesta quinta

Cachoeiro de Itapemirim se prepara para sediar um dos maiores eventos equestres do Brasil. De 21 a 23 de setembro, será realizada a II Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador, um evento grandioso que destaca essa raça de cavalos, que vai acontecer das 9h às 22h no parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, com entrada gratuita.

O Núcleo Sul Capixaba dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, em parceria com a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, traz essa exposição, que também conta com a participação de criadores de outros estados, como: Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Minas Gerais.

A expectativa é de que mais de 150 animais competidores participem do evento, com um valor total estimado em mais de R$ 50 milhões. A exposição abrangerá disputas de morfologia e marcha em diversas categorias de machos e fêmeas, e os juízes oficiais da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Mangalarga Marchador, Marney José de Mesquita Silva e Tiago de Resende Garcia, estarão avaliando os animais conforme os padrões raciais exigidos.

Além do foco nas competições, o público terá a oportunidade de apreciar a beleza e as habilidades dos cavalos da raça Mangalarga Marchador. Além disso, uma super praça de alimentação estará disponível no local, proporcionando momentos agradáveis com apresentações de shows musicais.

Qualquer dúvida ou informação pode ser esclarecida através do Whatsapp (Clique Aqui) ou através dos telefones (31) 99121-7311 e (31) 3295-3391.