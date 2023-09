Inauguração do Pig Multiplace promete uma noite com vários DJ’s

Cachoeiro de Itapemirim está prestes a vivenciar um evento de inauguração que promete elevar o padrão de eventos na cidade. O Pig Multiplace, um espaço de encontro inovador, está ansioso para abrir suas portas ao público, deixando uma marca indelével no entretenimento.

O que torna esta inauguração verdadeiramente especial é o incrível line-up de DJs que comandarão as pick-ups, garantindo uma noite repleta de ritmo e energia. O evento de inauguração ocorre nesta sexta-feira (15), a partir das 22h, e os convites já estão disponíveis para compra no site da Superticket.

O Pig Multiplace está determinado a agradar a todos os gostos musicais, e para isso, reuniu um elenco excepcional de DJs de renome regional que manterão a festa em alta. Desde batidas eletrônicas até os grooves do funk, oferecendo uma variedade de estilos para todos os presentes. Entre os nomes confirmados, destacam-se DJ Mar, DJ Mônia Lombardi, DJ Willian Oliveira e DJ Rodrigo Mag, todos eles prometendo agitar o público com seus sets variados e animados.

Além do incrível line-up de DJs, o Pig Multiplace oferece um ambiente sem igual. Sua estrutura moderna e pista de dança espaçosa proporcionam o cenário perfeito para eventos memoráveis. Com uma diversidade de bebidas disponíveis, o Pig Multiplace se consagra como o ponto de encontro definitivo para os amantes da música e diversão.

O Pig Multiplace está localizado nas dependências do restaurante Mister Pig. Garanta já o seu ingresso e venha se divertir conosco!

Inauguração Pig Multiplace

Horário: A partir das 22h

Ingressos: https://www.zig.tickets/eventos/inauguracao-pig-multiplace

Lounges: Reservas e Informações (28) 99278-4033

Local: Horácio Leandro de, R. Mario Vítor Moura de Souza, 113 – Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim – ES (Próximo ao Trevo da Selita e anexo ao restaurante Mister Pig)

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.