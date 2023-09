Independência ou filme? Confira a programação nos cinemas em Cachoeiro

Feriado Nacional do dia da ‘Independência do Brasil’ e que tal curtir um filminho? O filme que estreia nesta quinta-feira (7) é ‘O Porteiro’, disponível em todas as salas de cinemas de Cachoeiro.

O Porteiro é um filme brasileiro roteirizado e dirigido por Paulo Fontenelle, e estrelado por Alexandre Lino. O longa é inspirado na peça teatral homônima de Paulo Fontenelle, que também conduz o filme.

Confira o trailer oficial do filme:

Esse e outros filmes complementam a programação. Confira!

Cine Unimed – Shopping Sul

Sala 01

Elementos 2D

Quinta, Sexta, Sábado e Domingo – 14h30 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Besouro Azul 2D

Todos os dias – 16h45 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Toc Toc Toc: Ecos do Além 2D

Todos os dias – 19h15 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Fale Comigo 2D

De Quinta até Terça – 21h15 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Sala 02

FECHADA PARA MANUTENÇÃO

Sala 03

A Freira 02 2D

Todos os dias – 16h15 18h30 20h45 (Dublado)

Sala 04

O Porteiro 2D

Quinta, Sexta, Sábado e Domingo – 14h45 (Nacional)

PREÇO ÚNICO R$ 7,00

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante 2D

Todos os dias – 16h30 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Megatubarão 2 2D

Todos os dias – 18h40 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Gran Turismo – De jogador a Corredor 2D

Todos os dias – 21h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Gran Turismo – De Jogador a Corredor 2D

Todos os dias – 16h30 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

O Porteiro 2D

Todos os dias – 19h15 (Nacional)

PREÇO ÚNICO R$ 7,00

Fale Comigo 2D

De Quinta a Terça – 21h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Sala 02

A Freira 02 – 2D

Todos os dias – 16h15 18h30 20h45 (Dublado)

Sala 03

Elementos 3D

Quinta, Sábado e Domingo – 14h30 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante 3D

Todos os dias – 16h45 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Besouro Azul 2D

Todos os dias – 18h45 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Megatubarão 2 – 3D

Todos os dias – 21h15 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.