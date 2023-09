Influencer capixaba leva belezas do Espírito Santo para a Times Square

As belezas infinitas do Espírito Santo conquistaram seus 15 segundos de fama internacional. O influenciador capixaba Renan Mendes está curtindo férias em Nova Iorque e divulgou alguns pontos turísticos do Estado em um dos telões mais badalados da Times Square.

Em suas redes sociais, o rapaz tem compartilhado com seus milhares de seguidores alguns momentos de sua viagem e, no último domingo, publicou sua reação ao ver o vídeo em um enorme telão luminoso. “Coloquei o Espírito Santo na Times Square”, escreveu.

Conhecido nas redes por seus vídeos engraçados e com tiradas rápidas com referências do cotidiano capixaba, o influencer que já acumula mais de 200 mil seguidores no Instagram e Tiktok, surpreendeu a todos com um vídeo de 15 segundos com imagens do Espírito Santo nas ruas agitadas de Nova Iorque.

Na exposição do vídeo aparecem paisagens que vão das praias às montanhas, o famoso Transcol elétrico, Buda gigante, Convento da Penha e outros pontos turísticos. O vídeo mostra ainda a frase “Come To Espírito Santo – Brazil”, fazendo um convite para que os turistas da Times Square venham ao Espírito Santo.

Para colocar a sua marca, foto ou vídeo nos badalados telões de Nova Iorque, basta desembolsar o valor de US$ 40 dólares, que na nossa moeda equivale a R$ 200,00.

Confira a publicação: