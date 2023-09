Inscrições abertas para curso de atendimento educacional especializado

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro de Itapemirim anunciou, nesta segunda-feira (4), a abertura das inscrições para um curso de atendimento educacional especializado. Destinada a professores da rede pública municipal e demais interessados, a formação visa fortalecer as habilidades no campo da educação inclusiva.

As aulas serão ministradas no auditório da Seme, situado no bairro Independência, sempre às quartas-feiras, no horário das 18h às 21h30. Serão oferecidas um total de 60 vagas, sendo 50 destinadas a servidores da educação do município e 10 vagas disponíveis para o público externo.

Para participar, os interessados devem atender aos pré-requisitos estabelecidos, que incluem a disponibilidade para frequentar as aulas no período noturno e possuir formação em Licenciatura Plena. O edital com todas as informações sobre o curso pode ser conferido na página da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/editais)

As inscrições podem ser realizadas por meio do formulário on-line disponível no endereço: bit.ly/cursoeducaoespecial, no período entre o dia 4 de setembro até às 17h do dia 8 de setembro de 2023.

“Nosso principal objetivo é promover uma educação mais acessível e inclusiva em Cachoeiro, por meio da formação contínua dos profissionais da rede municipal, para que estejam ainda mais preparados para para atender às diversas necessidades educacionais de nossos alunos, garantindo que cada um tenha igualdade de oportunidades e acesso a uma educação de qualidade”, destaca Cristina Lens, secretária municipal de Educação.