Inscrições para 790 vagas em cursos presenciais e gratuitos no Caparaó são prorrogadas

As inscrições para a terceira fase do Programa de Qualificação Profissional da Secretaria de Ciência, Tecnologia Inovação e Educação Profissional (Secti), Qualificar-ES, que terminariam nesta segunda-feira (4), foram prorrogadas até o próximo dia 11. Na região do Caparaó, as cidades de Guaçuí, Alegre, São José do Calçado, Irupi, Bom Jesus do Norte, Ibatiba e Irupi oferecem 790 vagas em cursos profissionalizantes presenciais e gratuitos por meio do programa.

Em todo o Estado, são ofertadas mais de 9 mil vagas em cursos presenciais, sendo 8.260 vagas destinadas ao público geral e 1.160 exclusivas às mulheres. As vagas são ofertadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, em parceria com o Agenda Mulher.

As aulas começama partir do próximo dia 26. Ao final do curso, o candidato que cumprir, no mínimo, 75% da carga horária, estará apto para receber o certificado de conclusão de curso.

A subsecretaria de Educação Profissional da Secti, Solange Maria Batista de Souza, explicou que a decisão de prorrogar as inscrições visa beneficiar os candidatos.

“Optamos por prorrogar o prazo das inscrições para mais uma semana para que todos os interessados possam se organizar e realizar sua inscrição para garantir mais oportunidade de conhecimento, desenvolvimento e habilidades para desempenhar uma atividade no mundo do trabalho” explicou.

Cadastro

Para se cadastrarem, os interessado devem acessar o site do Programa Qualificar ES , conferir o edital e preencher o formulário para realizar a inscrição on-line.

A seleção se dará por ordem decrescente, conforme a ordem de inscrição, bairro/município prioritário, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. A lista de classificados e suplentes será divulgada no dia 19 de setembro.

Matrícula

O período de matrícula será nos dias 21 e 22 de setembro e os candidatos selecionados devem comparecer ao polo onde o curso será realizado com a documentação informada no edital.

Veja os cursos dispóníveis na região do Caparaó

