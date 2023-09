Inscrições para o “Art & Breja” vão até a próxima quarta (20)

O evento que promete atrair o povo de Cachoeiro e região já está com as inscrições abertas e vai até a próxima quarta-feira (20). O festival de gastronomia, cerveja artesanal e artesanato vai acontecer nos dias 6 e 7 de outubro, na Praça Jerônimo Monteiro, no centro de Cachoeiro de Itapemirim.

Confira o edital completo

O edital tem a finalidade de selecionar empreendedores interessados, com suas respectivas produções, em ocupar espaço de divulgação e comercialização de produtos do Artesanato, da Economia Solidária, da Agroindústria e das Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo. A inscrição é totalmente gratuita.

A quantidade de vagas disponíveis poderá variar conforme a planta da feira, e ainda de acordo com a quantidade de espaço disponível para aquisição, além da disposição dos tamanhos dos estandes, a ser divulgada posteriormente na lista provisória e em definitivo dos selecionados, por ordem de classificação.

Durante os dois dias de festival, a noite será de muito Pop Rock nacional e internacional com Gustavo Daltio.

O horário de funcionamento da feira:

Sexta-feira: 06/10/2023 – 17h às 23h30

Sábado: 07/10/2023 – 12h às 00h

A seguir, clique no link de acordo com seu segmento de atuação e preencha o formulário de inscrição:

Agroindústria/Agricultura Familiar: https://forms.gle/6akypUepQTSzdcnHA

Associação de Artesanato: https://forms.gle/Bef8kRY8UGPdQYD69

Artesanato Individual: https://forms.gle/8Rmkh9MFknA5YhVL7

Economia Solidária: https://forms.gle/xSNUYZA5NspAaxTS6

MEI/ME/EPP – Cervejarias Artesanais: https://forms.gle/RShr2imc2kFeXAyT8

MEI/ME/EPP – Segmentos diversos: https://forms.gle/JaDqJfzyAcC2HifV7