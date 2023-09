Intenção de consumo das famílias capixabas cresceu mais uma vez em agosto

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) do Espírito Santo continuou avançando pelo terceiro mês consecutivo em 2023. O crescimento foi de 2,1% na passagem de julho para agosto, registrando 106,4 pontos, superando a média nacional novamente (101,1 pontos). O indicador está avançando no nível de satisfação, acima de 100 pontos, desde junho deste ano.

Os dados constam no levantamento analisado pela Fecomércio-ES com base nos dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Nos meses anteriores, o nível de satisfação registrado foi de 104,2 pontos em julho e 100,8 pontos em junho. Em relação a agosto de 2022, a ICF apresentou alta de 34,9%.

Os resultados medem o grau de satisfação e insatisfação dos consumidores em termos de seu emprego, renda e capacidade de consumo. O índice varia de 0 a 200 pontos, no qual abaixo de 100 pontos indica percepção de insatisfação e acima de 100 indica satisfação com as variáveis estudadas.

Na comparação mensal, seis dos sete subíndices apresentaram variações positivas no mês de agosto, com destaque para o momento para duráveis (+8,6%) e emprego atual (+2,6%). Os outros são a renda atual (+1,8%), compra a prazo (+1,0%), nível de consumo atual (+1,0%) e perspectivas de consumo (+2,1%). O único que aparece negativo é perspectivas profissionais (-0,3%). Em relação ao mesmo mês do ano passado, todos os subíndices obtiveram avanços.

A Fecomércio-ES avalia que a tendência de crescimento se deve a três subíndices importantes para o consumo: o emprego atual (126,2 pontos), a renda atual (126,4 pontos) e as perspectivas de consumo (129,6 pontos). Estes três estão acima de cem pontos na pesquisa e têm alcançado crescimentos consecutivos, o que mostra a satisfação das famílias.

Nesse contexto, a manutenção do crescimento do mercado de trabalho formal, mesmo que em menor ritmo, a perda de ritmo da inflação e a disponibilização de benefícios sociais tem dado o suporte à intenção de compra. A chegada do segundo semestre já movimenta o comércio de bens e serviços, pois concentra datas comemorativas de grande impacto para as vendas.

Um ponto de atenção a ser considerado é o nível de endividamento e inadimplência das famílias que, apesar de estar em queda, ainda pode impactar negativamente a conversão da intenção de consumo em compra efetiva. Cenário este que tende a melhorar a partir de agosto com o início da queda na taxa de juros e a disponibilização de mecanismos de renegociação de dívidas.

Brasil

A ICF apurada para o Brasil marcou 101,1 pontos, com alta mensal de 1,4%. Em comparação com o mesmo mês de 2022 mostrou alta de 23,1%. Enquanto o indicador do Brasil retomou ao patamar de satisfação somente agora em agosto, o do Espírito Santo atingiu esse nível em junho de 2023.