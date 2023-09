Inverno? Brasil terá onda de calor excepcional com 40ºC a 45ºC e risco à vida

O inverno vai se despedindo com uma forte onda de calor sobre o país. Neste final de estação, várias cidades podem registrar marcas históricas de onda de calor excepcional! A primavera começa, oficialmente, neste próximo sábado, dia 23 de setembro, às 3h50 pelo horário de Brasília.

A atuação de um bloqueio atmosférico, vai impedir o avanço de frentes frias ao longo destes próximos dias – ficando restrito ao estado do Rio Grande do Sul – com isto, a maior parte do país terá uma longa sequência de dias de sol forte e calor muito acima do normal para esta época do ano.

ATENÇÃO: O calor será frequente e intenso, sobretudo no interior de Santa Catarina, no estado do Paraná, em grande parte da Região Sudeste, no Centro-Oeste, no interior do Nordeste e também nos estados de Rondônia, Tocantins e em áreas do centro-sul do Pará e do centro-leste do Amazonas.

Será uma despedida de inverno quente e com o pico do calor esperado para este próximo final de semana (23 e 24 de setembro), principalmente nas capitais: Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Há possibilidade para novos recordes de calor do ano no decorrer dos próximos dias! No interior do Brasil, o calor extremo deve se estender por toda a segunda quinzena de setembro.

Onda de calor excepcional

As cidades do interior de São Paulo (especialmente do oeste, noroeste e norte paulista) podem registrar vários dias com temperatura na casa dos 40°C, uma onda de calor excepcional para esse período do ano

O Climatempo ALERTA para o desconforto e mal-estar, além de outros problemas de saúde decorrentes do calor constante e excessivo para os próximos dias!

A população também deve se manter hidratada e com atenção para a prática de atividades físicas ao ar livre durante os picos de calor. A umidade relativa do ar volta ficar em atenção e, até, em alerta em muitos municípios, em especial do sertão e interior do Nordeste. Parte dos estados de Minas Gerais, Tocantins, oeste da Bahia, Maranhão e Piauí, seguem com este alerta para a secura do ar.

