Jovem de 22 anos é baleado em Jerônimo Monteiro

Um jovem de 22 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (03) em Jerônimo Monteiro. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, o rapaz foi alvejado com um tiro na região do tórax.

Os militares realizavam patrulhamento na BR 482, em Jerônimo Monteiro, quando foram informados de uma tentativa de homicídio no bairro Parada Cristal. No local, os policiais encontraram um homem de 22 anos, com uma perfuração no tórax. De imediato, em virtude da gravidade, os militares socorreram a vítima até o Hospital local, onde recebeu os primeiros atendimentos. Já estável, a vítima não quis relatar detalhes do fato.

Ainda de acordo com a PM, testemunhas informaram que a vítima estava na garupa de uma moto, no bairro Santa Clara, quando dois homens em um veículo de cor branca atiraram contra ele. Em seguida, a vítima prosseguiu até a casa de seu avô, onde foi socorrido.

Os militares fizeram buscas na região, inclusive com apoio de outras viaturas, porém os suspeitos não foram localizados. O fato foi registrado e o BU encaminhado à delegacia de polícia Civil para demais providências.

Por conta da gravidade do ferimento, o jovem baleado foi transferida para a Santa Casa de Cachoeiro.