Jovem morre em acidente de moto na rodovia Cachoeiro x Muqui

Um acidente envolvendo um carro e uma moto, registrado na manhã desta segunda-feira (18) na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Muqui (BR 393) provocou a morte de um jovem. O rapaz pilotava a moto.

Uma equipe do SAMU 192 foi acionada, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Ainda não temos informações sobre a dinâmica do acidente

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com as autoridades policiais para mais informações e em breve essa matéria será atualizada.